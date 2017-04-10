Gülşehir'de MHP'li Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, daha önceden husumetli olduğu otopark işletmecisi Selim P. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Gülşehir'de MHP'li Başkan'a silahlı saldırı

MHP'li belediye Başkanıdün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Nevşehir'in Gülşehir ilçe Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, daha önceden husumetli olduğu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.Edinilen bilgiye göre, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, daha önce husumetli olduğu otopark işletmeciliği yapan Selim P. ile sokakta karşılaştı.Başkan Arısoy ile Selim P. arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Selim P. silahını çekip başkana ateş etmeye başladı.Bu sırada çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle silahtan çıkan mermiler başkanı ıskaladı.Olay yerinden kaçan Selim P.'yi arama çalışmaları başlatıldı.Selim P.'nin 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.