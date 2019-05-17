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Güzellik uzmanı Gülistan bıçaklanarak öldürüldü

Güzellik uzmanı Gülistan K, eski erkek arkadaşı tarafından evinin önünde hunharca öldürüldü. 

Güzellik uzmanı Gülistan bıçaklanarak öldürüldü

Güzellik uzmanı Gülistan K, eski erkek arkadaşı tarafından evinin önünde hunharca öldürüldü. 

17 Mayıs 2019 Cuma 18:03
Güzellik uzmanı Gülistan bıçaklanarak öldürüldü

Güzellik uzmanı Gülistan bıçaklanarak öldürüldü

Sürekli tehditler yüzünden üç ay önce ayrıldığı ve koruma kararı aldırdığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ün bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. 

Denizli'de, güzellik uzmanı Gülistan K., 3 ay önce ayrıldığı ve kendisini tehdit ettiği için öldürülme korkusuyla şikayetçi olup, koruma kararı aldırdığı erkek arkadaşı Aydın Ergül tarafından evinin önünde çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.


Olay, saat 09.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Güzellik merkezinde çalışan, daha önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Gülistan K., 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ün peşini bırakmadığını ve sürekli tehdit ettiğini belirterek, polise şikayette bulundu.

Edinilen bilgilere göre, koruma kararı aldıran Gülistan K., bu sabah iş yerine gitmek için evden çıktığında apartmanın önünde Aydın Ergül ile karşılaştı. Gülistan K., yaşanan tartışmanın ardından Ergül'ü göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ergül, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gülistan K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gülistan K.'nin dün gece, eve zorla girmeye çalıştığı gerekçesiyle Aydın Ergül'ü polise şikayet ettiği, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Ergül'ün kaçtığı öğrenildi. Ergül'ün, daha önce de evinin önüne gittiği Gülistan K.'yi bıçakla yaraladığı iddia edilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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Değirmenönü MahallesiDenizli
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