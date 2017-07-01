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01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:45

Hafriyat kamyonu bisikletli çocuğu altına aldı

Kartal'da bisikletiyle ilerleyken yoldan geçen hafriyat kamyonunun altına düşen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan şans eseri ölümden döndü.

Hafriyat kamyonu bisikletli çocuğu altına aldı
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Hafriyat kamyonu bisikletli çocuğu altına aldı

Kartal'da bisikletiyle ilerleyken yoldan geçen hafriyat kamyonunun altına düşen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan şans eseri ölümden döndü.

Olay dün öğle saatlerinde  Kartal Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.Bisiklete binen 6 yaşındaki  Abdurrahman Yusuf Baykan, dengesini kaybederek, sokaktan geçen hafriyat kamyonunun altına girdi.                        

Çevredekilerin olayı fark edip bağırmaları üzerine kamyon sürücüsü, aracını durdurdu. Kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle tekerlek ile yer arasında sıkışan Baykan hafif yaralandı.

Baykan'ın kurtarılması için seferber olan çevredekiler durumu itfaiye ve  sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredekiler  kamyonun yerinden hareket etmemesi  için havadaki dingilin altına taş sıkıştırıp aracın arkasına iş makinesi yasladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Abdurrahman Yusuf Baykan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 
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