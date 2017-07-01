Hafriyat kamyonu bisikletli çocuğu altına aldı

Kartal'da bisikletiyle ilerleyken yoldan geçen hafriyat kamyonunun altına düşen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan şans eseri ölümden döndü.Olay dün öğle saatlerinde Kartal Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.Bisiklete binen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan, dengesini kaybederek, sokaktan geçen hafriyat kamyonunun altına girdi.Çevredekilerin olayı fark edip bağırmaları üzerine kamyon sürücüsü, aracını durdurdu. Kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle tekerlek ile yer arasında sıkışan Baykan hafif yaralandı.Baykan'ın kurtarılması için seferber olan çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredekiler kamyonun yerinden hareket etmemesi için havadaki dingilin altına taş sıkıştırıp aracın arkasına iş makinesi yasladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Abdurrahman Yusuf Baykan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.