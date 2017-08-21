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Hafriyat kamyonu dehşet saçtı, 2 ölü

İstanbul Beykoz'da hafriyat kamyonu terörü. Beykoz - Riva yolunda bir otomobille çarpışan hafriyat kamyonu 2 vatandaşın ölümüne neden oldu.

Hafriyat kamyonu dehşet saçtı, 2 ölü

İstanbul Beykoz'da hafriyat kamyonu terörü. Beykoz - Riva yolunda bir otomobille çarpışan hafriyat kamyonu 2 vatandaşın ölümüne neden oldu.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:49
Hafriyat kamyonu dehşet saçtı, 2 ölü

Hafriyat kamyonu dehşet saçtı, 2 ölü

İstanbul'da hafriyat kamyonu terörü bu kez iki can aldı. Son bir yıl içerisinde 26 ölümlü trafik kazasına neden olan hafriyat kamyonlarına yönelik alınan önlemler bir türlü sonuç vermiyor. Akşam saatlerinde Beykoz'da bir otomobil ile hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Beykoz - Riva yolunda bir otomobil ile hafriyat kamyonunun karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazanın ardından otomobilden fırlayıp kaybolduğu iddia edilen bir kişiyi ise arama çalışması devam ediyor.

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Son Güncelleme: 21.08.2017 23:09
Anahtar Kelimeler:
RivaBeykozHafriyat Kamyonu
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