Hafriyat kamyonu dehşet saçtı, 2 ölü

İstanbul'da hafriyat kamyonu terörü bu kez iki can aldı. Son bir yıl içerisinde 26 ölümlü trafik kazasına neden olan hafriyat kamyonlarına yönelik alınan önlemler bir türlü sonuç vermiyor. Akşam saatlerinde Beykoz'da bir otomobil ile hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Beykoz - Riva yolunda bir otomobil ile hafriyat kamyonunun karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazanın ardından otomobilden fırlayıp kaybolduğu iddia edilen bir kişiyi ise arama çalışması devam ediyor.