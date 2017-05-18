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18 Mayıs 2017 Perşembe 01:00

Hakkari'de operasyon haberi; 6 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda Hakkari Kavaklı köyü kırsalında tesbit edilen silahlı grup etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de operasyon haberi; 6 terörist öldürüldü
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Hakkari'de operasyon haberi,  6 terörist öldürüldü

Hakkari'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yürütülen müşterek çalışmalar sonucunda, 17 Mayıs 2017 günü ilimiz merkez Kavaklı köyü kırsal alanında barındıkları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde en az 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

 
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