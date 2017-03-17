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GÜVENLİK:
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17 Mart 2017 Cuma 03:47

Halı Sahada maç yapan bankacıları soymuşlar

Halı Saha maçı yapan bankacıların arasına eşofmanlarla sızan hırsızlar, toplam 100 bin liralık soygun yaptı. Polis soyguncuları nefes kesen takip sonucu yakaladı.

Halı Sahada maç yapan bankacıları soymuşlar
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Halı Sahada maç yapan bankacıları soymuşlar

Beylikdüzü'nde bir banka şubesi çalışanlarının kendi aralarında yaptığı maç sırasında çalınan 30 bin TL'nin ardından, aynı bankanın şube müdürünün aracından da 70 bin liranın soyulduğu ortaya çıktı. Beylikdüzü polisi yaptığı araştırmada, soyguncuların halı saha maçına eşofmanları giyerek bir futbolcu gibi sızdığını ortaya çıkardı. Nefes kesentakip sonucu yakalanan soyguncuların sorgusu sürüyor.

HALI SAHA İÇİN SOYGUN PLANI

İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir halı sahada, 1 hafta önce kendi aralarında maç yapan banka çalışanları soyulmuştu. Bankacıların, soyunma odalarında bulunan cüzdanlarından toplam 30 bin TL alındığı belirlendi.

Kısa bir süre sonra banka müdürünün de aracının anahtarıyla, aracında bulunan 70 bin TL’nin alındığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 3 hırsızın, şortlu ve eşofmanlı bir halde halı sahaya geldiğini belirledi.

Maç yapan takımın oyuncuları gibi soyunma odalarına giren 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili bir şüpheliyi de arıyor.

Polis elde ettiği bilgilere göre, halı sahalara önce müşteri gibi giden hırsızlar, soyunma odalarına bakma bahanesiyle içeri giriyor. Bu bahaneyle girdikleri soyunma odalarının anahtarlarını kopyalayarak yedek anahtar yaptıran hırsızlar, halı sahalara yakın yerlerde pusuya yatarak, maç yapacak grupları beklemeye başlıyor.

Hırsızlar maç başlama saatine yakın, dikkat çekmemek için şort ve eşofmanla halı sahaya gidiyor. Takımın oyuncusu gibi içeri giren hırsızlar, soyunma odasını yedek anahtarla açarak hırsızlık yapıyor.
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