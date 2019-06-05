Hamile kadın para vermeyen amcası tarafından dövüldü

Kadınlara yönelik şiddetin mağdurları arasına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre amcasının para talebine 'Hayır' cevabı veren 6 aylık hamile kadır saldırıya uğradı. İstanbul Beşiktaş’ta, 6 aylık hamile olan bir genç kadın iddialara göre kendisinden para isteyen amcası tarafından sokak ortasında saldırıya uğrayan kadını komşuları güçlükle kurtardı. Polis ekipleri, yeğenini darp ettikten sonra kaçan amcayı yakalamak için çalışma başlattı

İstanbul Beşiktaş’ta sabah saatlerinde, iddialara göre kardeşlerine kahvaltılık almak için dışarı çıkan ve 6 aylık hamile olan Saniye Yıldız (22),yolda amcası V.G. ile karşılaştı. Yıldız’ı gören amca V.G., yeğeninden para istedi. Yeğen Yıldız, para vermeyince amca V.G. tarafından darp edildi.

KADIN YERE DÜŞÜNCE AMCASI KAÇTI

Edinilen ilk bilgilere göre yeğenine tekme ve tokat atan amca V.G., yeğeni yere düşünce kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Yıldız’ı kontrol etti. Yıldız yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, yeğenini darp eden amca V.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.