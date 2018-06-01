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Hamile kadın tek kurşunla can verdi, bebeği kurtarıldı

9 aylık hamile İpek Yılmazcan, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybederken, bebeği kurtarıldı.

Hamile kadın tek kurşunla can verdi, bebeği kurtarıldı

9 aylık hamile İpek Yılmazcan, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybederken, bebeği kurtarıldı.

01 Haziran 2018 Cuma 17:26
Hamile kadın tek kurşunla can verdi, bebeği kurtarıldı

Hamile kadın tek kurşunla can verdi, bebeği kurtarıldı

Bursa Osmangazi'de aralarında husumet bulunan Necdet C., 9 aylık hamile İpek Yılmazcan´ın başına tabancayla tek el ateş etti. Karnındaki bebeği sezaryenle alınıp kurtarılan İpek Yılmazcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kars'ta da Barış A., 23 yaşındaki 8 aylık hamile eşi Sezen A.’yı bıçaklayarak öldürmüş, genç kadının bebeği sezaryenle kurtarılmıştı...


Bursa'da 9 aylık hamile 37 yaşındaki İpek Yılmazcan, aralarında husumet bulunan 58 yaşındaki Necdet C.'nin tabancasından çıkan tek kurşunla ağır yaralandı. Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, sezaryenle alınan karnındaki bebeği yaşatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, merkez Osmangazi İlçesi Güneştepe Mahallesi, 210. Sokak´ta dün akşam meydana geldi.  Yunuseli Mahallesi´nde daha önce işlenen bir cinayet yüzünden aralarında husumet bulunan Necdet C., 9 aylık hamile İpek Yılmazcan´ın başına tabancayla tek el ateş etti. Ağır yaralanan Yılmazcan, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Karnındaki bebeği sezaryenle alınıp kurtarılan İpek Yılmazcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

İpek Yılmazcan´ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Cinayet Masası ekipleri, şüpheli Necdet C.'yi suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 

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