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Hamile karısının kulağını burnunu dudağını kesmiş

8 aylık hamile eşi sancılanınca, evde ambulans beklerken gelen cani ruhlu koca, acılar içinde kıvranan karısının burnunu dudaklarını ve kulaklarını keserek katletti.

Hamile karısının kulağını burnunu dudağını kesmiş

8 aylık hamile eşi sancılanınca, evde ambulans beklerken gelen cani ruhlu koca, acılar içinde kıvranan karısının burnunu dudaklarını ve kulaklarını keserek katletti.

31 Mayıs 2018 Perşembe 14:34
Hamile karısının kulağını burnunu dudağını kesmiş

Hamile karısının kulağını burnunu dudağını kesmiş

Yıllardır eşinden şiddet gören talihsiz kadın, son çocuğuna 8 aylık hamileyken uğradığı vahşi saldırıda can verdi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi 23 yaşındaki Sezen A.'yı bıçaklayarak öldüren 30 yaşındaki Barış A. ormanda, saklandığı ağaç kovuğunda yakalandı. Sezen A.'nın amcası Selahattin Ateş, Barış A.'nın yeğenini, burnunu, kulağını, dudağının ve boğazını keserek vahşice öldürdüğünü belirterek tepki gösterdi. Anne karnından sezaryenle alınan 33 haftalık kız bebek ise hastanede kuvözde tedaviye alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün öğle saatlerinde Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Zaman zaman inşaatlarda çalışan Barış A. ile bir süredir aralarında geçimsizlik olduğu öne sürülen eşi Sezen A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Barış A., 4 ve 2 yaşlarında, iki çocuğunun yanında 8 aylık hamile eşi Sezen A.'yı bıçaklayarak evden kaçtı. Bağrışmalar üzerine eve gelen komşuları, Sezen A.'yı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, A.'nın yaşamını yitirdiği saptandı. Sezen A.'nın cesedi, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


ANNE ÖLDÜ, BEBEK KURTARILDI

A.'nın karnındaki bebeği kurtarabilmek için doktorlar, yoğun çaba harcadı. 33 haftalık kız bebek, sezaryenle alındı. Bebek, daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde sevk edildi, konulduğu kuvözde tedaviye alındı. Annesinin cenazesi ise otopsi için Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ORMANDA, AĞAÇ KOVUĞUNDA YAKALANDI

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan Barış A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, A.'yı bugün ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk mevkiinde, ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda, saklanırken yakalandı. A., ifadesi alınmak üzere Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"YILLARDIR ŞİDDET GÖRÜYOR"

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Sezen A.'nın cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Yeğeninin cenazesini alan amca Selahattin Ateş, "Yeğenim sancılanmış, ambulans istemişler. Ambulans biraz geç kalmış. Kocası da o sırada işten dönmüş. Tartışma çıkmış. Bıçağı eline alıyor. Boğazını, burnunu, dudağını, kulağını kesmiş. Hayvan bunu yapmaz. Vahşet bu yaptığı. Geçimsizlik vardı ve aşırı kıskançtı. Adam, bir deli raporu almış, devlet de bunu serbest bırakıyor. İçeriye almıyorlar. Uzaklaştırma veriyor, gönderiyor, yine aynı. Yıllardır şiddet görüyor. En son yalvardılar, yine barıştılar" dedi.

Son Güncelleme: 31.05.2018 11:36
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