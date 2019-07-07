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Hasta taşıyan ambulans ateş aldı, hemşireler alevlere daldı

İçinde hasta bulunan ambulansta çıkan yangın sağlık çalışanlarını ölümle burun buruna getirdi. Üç görevli hastayı kurtarmak için canları pahasına mücadele etti.

Hasta taşıyan ambulans ateş aldı, hemşireler alevlere daldı

İçinde hasta bulunan ambulansta çıkan yangın sağlık çalışanlarını ölümle burun buruna getirdi. Üç görevli hastayı kurtarmak için canları pahasına mücadele etti.

07 Temmuz 2019 Pazar 00:40
Hasta taşıyan ambulans ateş aldı, hemşireler alevlere daldı

Hasta taşıyan ambulans ateş aldı, hemşireler alevlere daldı

Aniden alev alan ambulanstaki hastayı kurtarmak isteyen sağlık çalışanları ölümle burun buruna geldi. Antalya'da içinde hasta bulunan ambulansta yangın çıktı. Hastayı alevler arasından çeken üç sağlık personeli ise hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786 Sokak üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine sağlık sorunu yaşayan bir hastayı hastaneye götürmeye gelen 07 AGD 703 plakalı ambulanstaki 3 sağlık personeli hasta kişiye evde müdahale yaptı. Sağlık ekibi durumu kötü olan hastayı hastaneye götürmek için sedye ile ambulansa bindirdi.

Hasta ambulansa alındığı sırada, oksijen tüplerinin olduğu bölümden dumanlar yükselmeye başladı ve araç alev aldı. Ambulansın alev aldığını gören çevredekiler, yangına kısa sürede müdahale etti. Sağlık ekibi alevlerin arasından hastayı dışarı çıkarmayı başardı. Hasta ve elleri yanan sağlık personelleri başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanan ambulans, olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ambulansın arka ve ön bölümü kullanılamaz hale geldi. Araçta zaman zaman patlamaların olduğu görüldü.

SAĞLIK PERSONELİNİN ELLERİ YANDI

Yangın anı ve söndürme çalışmaları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görgü tanığı Selma Köktaş, “Hastanın durumu ağırlaşmıştı. Ambulans çağırdık. Ambulansa alındığı esnada tüplerin yanından yangın çıktı. Hemşireler dışarı çıkıp ardından sedye ile hastayı dışarı çektiler. Yangını söndürmek için tüp getirdik ama söndüremedik. Alevler büyüdü, ambulansı sardı. Hastayı çekerken içeride alevler vardı. Hemşirelerimizin elleri yandı“ dedi.
 

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