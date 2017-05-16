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GÜVENLİK:
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16 Mayıs 2017 Salı 16:22

Hastane'de baltalı saldırı, hastane magandası dehşet saçtı

Hastane magandası bu kez elinde baltayla Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde kendini gösterdi. Baltalı sopalı saldırganlar hastane acil servisini savaş alanına çevirdi.

Hastane'de baltalı saldırı, hastane magandası dehşet saçtı
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Hastane'de baltalı saldırı, hastane magandası dehşet saçtı
 

 
İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde  sıra önceliği nedeni ile çıkan kavgada balta ve sopalar kulanıldı.  Dehşet dolu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Arnavuktöy Devlet Hastanesi'nin acil servisinde baltalı dehşet yaşandı. Geçtiğimiz pazar akşamı hastaneye gelen bir grup, durumlarının acil olduğunu söyleyerek  ön  sıraya geçmek istedi.  Buna izin vermeyen görevliler ve grup arasında yaşanan tartışmanın ardından grup hastaneden ayrıldı. Kısa süre sonra tekrar hastaneye gelen grup görevlilere balta ve sopalarla saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, iki güvenlik görevlisi yaraladı.

KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde görevlilere baltayı savuran saldırganlara güvenlik görevlileri müdahale ediyor. Görevliler daha sonra kaçmaya başlıyor. Saldırgan güvenlik görevlisini baltayla kovadıktan sonra, baltayı kapıya saplıyor. Olayın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 


 
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