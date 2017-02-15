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15 Şubat 2017 Çarşamba 22:54

Hastanede tecavüze uğrayan genç kız hamile kaldı

Trafik kazası geçiren bir yakını yanında refakatçi olarak kalan 17 yaşındaki genç kız, hastane çamaşırhanesinde tecavüze uğradı. Hamile kalan genç kız şikayetçi olunca tecavüzcü önce gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı.

Hastanede tecavüze uğrayan genç kız hamile kaldı
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Hastanede tecavüze uğrayan genç kız hamile kaldı

Taciz ve tecavüz olaylarının sıkça yaşandığı hastanelerde bir tecavüz olayı mağdurunun hamile kaldığı ortaya çıktı. Samsun'da hastabakıcı tarafından cinsel saldırıya uğrayan genç kadın hamile kaldı, mahkeme iddianın doğru olup olmadığını kanıtlamak için DNA testi yapılmasına karar verdi..

VATANDAŞ CAN DERDİNDE HASTA BAKICI...

Samsun'da bir hastanede çalışan hasta bakıcı, 17 yaşındaki refakatçi kıza tecavüz ederek hamile bıraktığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki genç kız trafik kazası geçiren akrabasının yanında hastanede refakatçi olarak kaldığı sırada hasta bakıcı 40 yaşındaki M.Y.'nin çamaşırhanede kendisine tecavüz edip hamile bıraktığını iddia ederek şikayetçi oldu.

M.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Barosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Evli olduğu öğrenilen M.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y., "cinsel saldırı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak mahkeme hamile kalan kızın bebeğinin M.Y.'den olup olmadığını tespiti için DNA testi yapılmasına karar verdi. Soruşturma devam ediyor.
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Hastanede Tecavüz
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