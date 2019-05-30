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Hastanede yangın, hastalar tahliye edildi

Hastanede yangın, hastalar tahliye edildi

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:32
Hastanede yangın, hastalar tahliye edildi

Hastanede yangın, hastalar tahliye edildi


İstanbul Üsküdar'da hastade çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın sırasında hastalar bahçeye çıkarıldı. 

Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üsküdar Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi üzerindeki hastanenin acil girişinin bulunduğu binanın arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden görevliler tarafından itfaiyeye haber verildi, binadaki hastalar dışarı çıkarıldı.

Daha sonra gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Hastane içinde biriken dumanın tahliyesi sağlanırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
 

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarSelimiye Mahallesi
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