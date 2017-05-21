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21 Mayıs 2017 Pazar 10:19

Hatay'da kaçak tüfek operasyonu; Kamyon dolusu silah

Hatay polisinin düzenlediği operasyonda aralarında M-16 otomatik tüfeğin de bulunduğu çok sayıda tabanca ve mermi ele geçirildi.

Hatay'da kaçak tüfek operasyonu; Kamyon dolusu silah
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Hatay'da kaçak tüfek operasyonu; Kamyon dolusu silah

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda aralarında M-16 otomatik tüfeğin de bulunduğu çok sayıda tabanca ve mermi ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Başlatılan operasyonda Antakya ve Reyhanlı İlçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen operasyonlarda; ev, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 400 gram esrar, çok sayıda av tüfeği, pompalı tüfekler, M-16 otomatik tüfek 2 adet UZİ ve akrep makineli silah, çeşitli markalarda çok sayıda tabanca ile bu silahlara ait şarjörler ve mermiler ele geçirildi. Operasyonlar sırasında 4 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen silahların tek operasyonda Hatay'da yakalanan en büyük miktar olduğu açıklandı.

 
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