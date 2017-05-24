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24 Mayıs 2017 Çarşamba 15:20

Hatay'da polis cinneti; Annesini babasını katletti

Hatay'da cinnet getiren polis memuru, anne ve babasını tabancasıyla öldürdü.

Hatay'da polis cinneti; Annesini babasını katletti
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Hatay'da polis cinneti; Annesini babasını katletti

Hatay'da Cinnet getirdikten sonra tartıştığı anne ve babasını tabancasıyla öldüren polis memuru gözaltına alındı

İstanbul'da görevli polis memuru Muhammed Ömer E. yıllık izne ayrılarak memleketi Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle anne ve babasıyla tartışan Muhammed Ömer E, tabancasıyla babası Mustafa ve annesi Fatma E.'ye ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde anne ve babanın öldüğünü belirledi. Olay yerinde bulunan Muhammed Ömer E.'nin kolunda bıçak yarası tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Çiftin cesedi incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 
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