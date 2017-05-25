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25 Mayıs 2017 Perşembe 00:49

Hatay'da protesto gösterisi, 18 gözaltı var

Hatay’da açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutuklanmasını prosto etmek için eylem yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.

Hatay'da protesto gösterisi, 18 gözaltı var
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Hatay'da protesto gösterisi, 18 gözaltı var

Hatay’da açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutuklanmasını prosto etmek için eylem yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.
Eğitim-Sen Hatay Şubesi üyeleri, KHK ile görevden ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Saray Caddesi Künefeciler Meydanı’nda toplandı. Polis, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruba dağılmaları için anosta bulundu. Yapılan uyarıya rağmen dağılmayan gruba, polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından eylemi sürdürmek isteyen, aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

 
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