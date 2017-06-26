Hatay'da sepetli motor faciası; Eşleriyle can verdiler

BAYRAM TATİLİNİN 2 GÜN BİLANÇOSU: 56 KAZA, 42 ÖLÜ, 251 YARALI

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde otomobille çarpışan sepetli motosikletteki 2 kardeş ile yanındaki eşleri yaşamını yitirdi.Kaza, gece yarısı sıralarında Yayladağı-Samandağ karayolu Eğerci mevkiinde meydana geldi. Hakan Keser yönetimindeki 31 H 2540 plakalı otomobil, bayram ziyaretinden dönenlerin üzerinde bulunduğu sepetli motosiklete arkadan çarptı. Kazada,ve eşiileve eşiyaşamını yitirdi.Abdullah ve Mehmet Sevim kardeşler ile eşleri Gülbahar ve Zühre Sevim'in cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kondu.Otomobil sürücüsü Hakan Keser gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde yurt genelinde meydana gelen kazaların sayısı 56'ya çıkarken, ölü sayısı 42'ye, yaralı sayısı da 251'e yükseldi.Bugün saat 18.00'den sonra, gün içerisinde Gaziantep'te meydana gelen kazada yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, Hatay'da meydana gelen kazada 4 kişi öldü, Adıyaman'daki kazada ise 3 kişi yaralandı.Böylece, bayramın ilk günü meydana gelen 20 kazada, ölü sayısı 15, yaralı sayısı ise 103 oldu.