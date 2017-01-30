Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ soruşturması kapsamında 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.Gözaltına alınan askerlerden ikisini yarbay,birinin ise filo komutanı olduğu bildiriliyor.Gözaltına alınan 5 sivilin ise "abi" diye tabir edilen örgüt üyeleri olup Hava Komutanlığı'ndan sorumlu oldukları öğrenildi.