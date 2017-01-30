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30 Ocak 2017 Pazartesi 11:57

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

  Hava Kuvvetleri'nde FETÖ soruşturması kapsamında 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
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Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
   Hava Kuvvetleri'nde FETÖ soruşturması kapsamında 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.Gözaltına alınan askerlerden ikisini yarbay,birinin ise filo komutanı olduğu bildiriliyor.Gözaltına alınan 5 sivilin ise "abi" diye tabir edilen örgüt üyeleri olup Hava Komutanlığı'ndan sorumlu oldukları öğrenildi.

 
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Anahtar Kelimeler
FETÖHava Kuvvetleri Komutanlığı
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