Hava Kuvvetleri'nde FETÖ soruşturması kapsamında 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.Gözaltına alınan askerlerden ikisini yarbay,birinin ise filo komutanı olduğu bildiriliyor.Gözaltına alınan 5 sivilin ise "abi" diye tabir edilen örgüt üyeleri olup Hava Komutanlığı'ndan sorumlu oldukları öğrenildi.
Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
Hava Kuvvetleri'nde FETÖ soruşturması kapsamında 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Hava Kuvvetleri'nde FETÖ soruşturması kapsamında 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.Gözaltına alınan askerlerden ikisini yarbay,birinin ise filo komutanı olduğu bildiriliyor.Gözaltına alınan 5 sivilin ise "abi" diye tabir edilen örgüt üyeleri olup Hava Komutanlığı'ndan sorumlu oldukları öğrenildi.