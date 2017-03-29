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29 Mart 2017 Çarşamba 10:23

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Eskişehir, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Ordu illerini kapsayan 7 ildeki operasyonda yüzbaşı/teğmen rütbesinde ve aralarında siviller de bulunan 16 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
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Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
   İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Eskişehir, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Ordu illerini kapsayan 7 ildeki operasyonda yüzbaşı/teğmen rütbesinde ve aralarında siviller de bulunan 16 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında iki de daha önceden firari olmak üzere toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu kaydedildi. Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı kararı bulunduğunu öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler
FETÖ OperasyonuHava Kuvvetleri
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