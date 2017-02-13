Haymana'da cinsel istismar iddiası: Okul müdürü açığa alındı

1 ÖĞRETMEN VE 2 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Ankara Valiliğinden, Haymana'daki bir okulda öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldıkları iddiasına ilişkin, okul Müdürü S. K'nin açığa alındığı, iddiaları araştırmak üzere adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün bazı basın ve yayın organlarında, Haymana'daki bir okulda, öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldıklarına ilişkin iddialara yer verildiği belirtildi.Açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili olarak, okul müdürü S. K'nin açığa alındığı, iddiaları araştırmak üzere adli ve idari soruşturma başlatıldığı, soruşturma sonucunda ayrıca bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.Ankara'da öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açığa alınan okul müdürüne iftira attıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.İHA'nın haberine göre; Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Nuri Bektaş Anadolu Lisesinde 1 öğretmen ve 2 öğrenci, Okul Müdürü S.K.'ya 'erkek öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu' yönünde iftira attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. A.G., İ.D. ve F.Ö., ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Konuya ilişkin Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "12 Şubat 2017 tarihli bazı basın ve yayın organlarında Haymana ilçesindeki bir okulda öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldıklarına ilişkin iddialara yer verilmiştir. Söz konusu iddialarla ilgili olarak Okul Müdürü S.K. açığa alınmış olup, iddiaları araştırmak üzere adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucundan ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.Okul Müdürü S.K., yaptığı açıklamada A.G. ile husumetli olduğunu ve ona yakın 3-4 öğrencinin bu şikayeti ettiğini söylemişti.