Helikopter düşüren teröristler öldürüldü

Çukurca'da içinde 9 askeri personelin bulunduğu helikoptere roketle saldıran PKK'lı teröristler öldürüldü. Havadan vurulan 5 töreristin vurulma anı F-16 kameralarınca kayıt altına alındı.Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güven Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonda insansız hava aracı tarafından bir grup teröristin tespit edildiği belirtildi."Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesi güneybatısı Kuzey Irak tarafında insansız hava aracıyla tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının 8 Haziran'da saat 21.00'de helikoptere yönelik roketli saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu değerlendirilmektedir."