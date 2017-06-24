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GÜVENLİK:
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24 Haziran 2017 Cumartesi 12:49

Hem tacizci hem saldırgan; Mahkeme serbest bıraktı

Samsun'da 33 yaşındaki Osman Ç., adlı saldırgın sokakta bisikletle gezen 9 yaşındaki A.M.A'yı parke taşıyla yaraladı kaçtı, aynı kişinin cinsel taciz suçundan arandığı ortaya çıktı, çıkarıldığı mahkeme ise serbest bıraktı.

Hem tacizci hem saldırgan; Mahkeme serbest bıraktı
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Hem tacizci hem saldırgan; Mahkeme serbest bıraktı

Küçük bir çocuk, sokakta arkadaşlarıyla bisiklet üstünde oynarken, bir anda hiç tanımadığı bir adamın saldırısına uğradı. Hem de elinde parke taşıyla acımasızca şiddete maruz kalan çocuk hastaneye kaldırıldı, zanlı tesadüfen yakalandı. Cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı. Ne mi oldu? İşte detaylar..

Samsun'da 33 yaşındaki Osman Ç., sokakta bisikletle gezen 9 yaşındaki A.M.A. isimli kızın başına parke taşıyla vurup kaçtı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polisin aradığı şüpheli, otogarda bir genç kızı taciz edince yakalanıp yakalanıp gözaltına aldı. Hastaneye kalırılıp tedavi altına alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Erzurum'da evinin perceresinden havalı tabancayla ateş ederek sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Sümeyye Boz ile 6 yaşındaki İkra Kaya'yı sırtından vuran 27 yaşındaki Ömer Murat Akçay'ın tutuklanmasının ardından, çocuğa yönelik bir şiddet haberi de Samsun'dan geldi. Merkez Atakum İlçesi'nde inşaat işçisi Osman Ç., evinin önünde arkadaşlarıyla bisikletle gezen  A.M.A. isimli kıza saldırdı. Eliyle arkasına gizlediği büyük bir parke taşıyla yavaşca gelen Osman Ç., arkası dönük kızın başına sert bir şekilde vurdu. Yere yığılan kız kendinden geçti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaşanan bu olay bölgedeki bir güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan A.M.A. bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için ise polis soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Bu olaydan 2 ay sonra yine Atakum İlçesi'nde otobüs durağında otobüs bekleyen bir genç kıza tacizde bulunan Osman Ç., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Polis tarafından gözaltına alınarak merkeze götürülen şüphelinin 9 yaşındaki A.M.A.'yı darp eden kişi olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Güvenlik kamerasındaki kişinin kendisi olmadığını savunan Osman Ç., böyle bir olayı hatırlamadığını ifade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Ç., her iki olay nedeniyle çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.
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