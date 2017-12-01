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Hırsız Dizi film oyuncusu çıktı, diziyi izleyen polisler tanıdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir eve girerek hırsızlık yapan dizi oyuncusu güvenlik kamerasına takıldı. Hırsızı arayan polis memurları, tesadüfen diziyi izlerken hırsızın oyuncu olduğunu belirledi. Zanlı set çıkışında yakalandı.

Hırsız Dizi film oyuncusu çıktı, diziyi izleyen polisler tanıdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir eve girerek hırsızlık yapan dizi oyuncusu güvenlik kamerasına takıldı. Hırsızı arayan polis memurları, tesadüfen diziyi izlerken hırsızın oyuncu olduğunu belirledi. Zanlı set çıkışında yakalandı.

01 Aralık 2017 Cuma 12:15
Hırsız Dizi film oyuncusu çıktı, diziyi izleyen polisler tanıdı

Hırsız Dizi film oyuncusu çıktı, diziyi izleyen polisler tanıdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir eve girerek hırsızlık yapan dizi oyuncusu güvenlik kamerasına takıldı. Hırsızı arayan polis memurları, tesadüfen diziyi izlerken hırsızın oyuncu olduğunu belirledi. Zanlı set çıkışında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bir dizide oyunculuk yapan  G.G. (35), Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesinde, penceresini açarak girdiği bir evden 2 adet dizüstü bilgisayar, 30 paket sigara, içerisinde 200 TL ve kredi kartlarının bulunduğu bir çantayı çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarından şahısın eşkalini tespit etti. Hırsızın kimliğini belirlemek için çalışmalara başlayan polisler, diziyi izlerken tesadüf eseri G.G.'nin oynadığını fark etti. Polis ekipleri İzmit'teki sete giderek, zanlıyı çıkışta yakaladı.
Gözaltında alınarak Kocaeli emniyeti Asayiş Şube'ye getirilen G.G. işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.

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