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15 Haziran 2017 Perşembe 15:29

Hırsız, işyeri sahibi uyurken soydu gitti

İstanbul Fatih'te bir iş hanına giren hırsızlar, muhasebe bürosundan laptop, fotoğraf makinesi, tablet bilgisayar ve 600 lirayı çaldı.

Hırsız, işyeri sahibi uyurken soydu gitti
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Hırsız, işyeri sahibi uyurken soydu gitti


İstanbul Fatih'te bir iş hanına giren hırsızlar, muhasebe bürosundan laptop, fotoğraf makinesi, tablet bilgisayar ve 600 lirayı çaldı. Binaya girip çıkarken ve kapıları açmaya çalışırken güvenlik kameralarına takılan hırsızlar kayıplara karıştı. 
Olay, 2 gün önce saat 07.30 sıralarında Fatih'te bir işhanında yaşandı. 2 şüpheli binanın en üst katındaki bir muhasebe bürosuna girdi. Bu sırada iş yeri sahibi Gürkan Anafarta bürodaydı ve uyuyordu. 2 şüpheli iş yerinde yaklaşık 5 dakika kaldı. 
Hırsızlar o kadar sessizdi ki Anafarta'yı uyandırmadan dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, fotoğraf makinesi ve 600 lira parayı çalarak bürodan ayrıldı. Şüpheliler daha sonra iş hanındaki diğer kapıları açmaya çalıştı; fakat başarılı olamadı. 

ÖNCE YÜZÜNÜ GİZLEDİ SONRA ALDIRIŞ ETMEDİ

Hırsızlar binaya girerken ve ellerindeki eşyalarla çıkarken güvenlik kameralarına yakalandı. 

Görüntülerde, işhanı içinde kamerayı fark eden 2 şüpheli oldukça temkinli şekilde elleriyle yüzlerini gizlemeye çalışıyor. Şüphelilerden biri ara ara parmaklarının arasından kameraya bakıyor. Önce yüzünü gizlemek için çaba gösteren diğer şüphelinin ise bir süre sonra kameralara aldırış etmediği görülüyor. 

HIRSIZLIK ANINDA İŞ YERİ SAHİBİ UYUYORDU

Polis merkezine giderek şikayette bulunduğunu söyleyen muhasebeci Gürkan Anafarta, çalınan malzemelerin değerinin 5 bin lira olduğunu belirtti. 
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