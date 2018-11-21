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Hırsızı ile selfie çektirdi, ardından polise teslim etti

Antalya'da olta takımını çalan 19 yaşındaki B.U.'yu sosyal medya üzerinden takip ederek yakalayan Ali Bilgiç, 'selfie' çektikten sonra şüpheliyi polise teslim etti.

Hırsızı ile selfie çektirdi, ardından polise teslim etti

Antalya'da olta takımını çalan 19 yaşındaki B.U.'yu sosyal medya üzerinden takip ederek yakalayan Ali Bilgiç, 'selfie' çektikten sonra şüpheliyi polise teslim etti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 07:53
Hırsızı ile selfie çektirdi, ardından polise teslim etti

Hırsızı ile selfie çektirdi, ardından polise teslim etti

Olta takımı çalınan genç, hırsızı sosyal medyada buldu. Hırsızın 2 bin liralık takım için 200 lira istemesi üzerine harekete geçen Ali Bilgiç, durumu polise bildirdi ve operasyon yapıldı.
Antalya'da yarı profesyonel olta balıkçısı Ali Bilgiç, Kaleiçi Yat Limanı'nda duran teknedeki olta takımının çalındığını anlayınca polise haber verdi. Aynı zamanda 6 bin amatör olta balıkçısının yer aldığı sosyal medya grubunun yöneticisi olan Ali Bilgiç, bir hafta sonra gruptaki bir kişinin internet ortamında kendisinin oltasıyla benzer takımın, çok ucuz fiyata satışa konulduğunu söylediğini kaydetti.


Edinilen bilgilere göre, gruptaki arkadaşının, hırsızın 2 bin liralık takımı 200 liraya satışa koymasından şüphelenmesiyle kendisine haber verdiğini belirten Bilgiç, "Üç gün boyunca hırsızla internet ortamında iletişimi kesmeyerek oltanın bana ait olup olmadığını netleştirdik. Ardından arkadaşım, alıcı gibi davranarak hırsızla anlaştı. Hırsız, arkadaşıma saat 23.00'te kent merkezinde bir kafede buluşmayı teklif etti. Polise de haber verdikten sonra birkaç arkadaşla kafeye gittik ve hırsızdan olta takımımı aldık" dedi.

POLİSE TESLİM ETTİ

Hırsızlık zanlısı B.U. ile selfie çekip 6 bin kişilik grupta fotoğrafı 'hırsızımla selfie' diye paylaşan Bilgiç, "Hatasının karşılıksız kalmaması için bu fotoğrafı çektim. Cana geleceğine mala gelsin diye kaybettiğimiz onlarca eşyamız oldu. Olta balıkçıları olarak bundan muzdaribiz. Şikayetimizi geri çekmedik. Hem malımızı kendi çalışmamızla aldık, hem suçluyu emniyete teslim ettik" dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Hırsızı Ile Selfie
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