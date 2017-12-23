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Hırsızlar gözünü kararttı: 30 tonluk trafoyu çaldılar

Hırsızlar, binlerce vatandaşın elektrik alması için kullanacağı 30 tonluk trafoyu bile çaldı. Vatandaşları mağdur eden hırsızların yapımı aylarca süren trafoyu muhtemelen parçalayarak hurda fiyatına satmaya hazırlandığı ya da Suriye'ye kaçırmak istediği değerlendiriliyor.

Hırsızlar gözünü kararttı: 30 tonluk trafoyu çaldılar

Hırsızlar, binlerce vatandaşın elektrik alması için kullanacağı 30 tonluk trafoyu bile çaldı. Vatandaşları mağdur eden hırsızların yapımı aylarca süren trafoyu muhtemelen parçalayarak hurda fiyatına satmaya hazırlandığı ya da Suriye'ye kaçırmak istediği değerlendiriliyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:44
Hırsızlar gözünü kararttı: 30 tonluk trafoyu çaldılar

Hırsızlar gözünü kararttı: 30 tonluk trafoyu çaldılar


Mardin’in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nden geçtiğimiz günlerde hırsızlar tarafından düzenlenen sahte irsaliye ile çalınan trafo, Dicle Elektrik A.Ş. görevlileri tarafından Mardin’e getirilerek hizmet vermek üzere yeniden kuruldu. Trafoya 5 saat süren montajı sonrası kesintisiz elektrik için enerji verilmeye başlanacağı belirtildi.

Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özel Mahallesi'nden geçtiğimiz günlerde sahte irsaliyeler ile hırsızlar tarafından çalınan trafo emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile bulundu. 30 tonluk trafo dün Şırnak'ın Cizre ilçesindeki TOKİ konutlarının yakında bulunarak yapılan savcılık işlemlerinin ardından Mardin'e getirildi. Yeniden Turgut Özal Mahallesi'nde enerji vermek üzere kurulan trafonun nakliye ve kurulumu 5 saatlik çalışma sonunda tamamlandı.
Özel siparişle yapılan ve yapımı uzun bir zaman gerektiren trafonun çalınmasının basit bir hırsızlık olayı olmadığını değerlendiren Dicle Elektrik yönetimi, kış şartları altında vatandaşlara kesintisiz enerji sunmak üzere yapılan yatırımın engellenmesiyle elektrik şirketi kadar vatandaşların da mağdur olduğunu vurguladı. Yatırım yapmanın zorluklarına da değinen Dicle Elektrik yönetimi, yatırımların çeşitli nedenlerle engellenmeye çalışılmasını sert bir dille eleştirdi. Trafoyu çalanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Trafonun bulunmasında vinç operatörünün dikkati etkili oldu

30 tonluk devasa bir trafonun çalınmasının küçümsenecek bir durum olmadığını belirtilen Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, hizmet verdikleri illerdeki yatırımlarına, şebekeye, malzemelere ve halkın enerji alabilmesi için kurulan tesislere verilen zararlardan çok rahatsız olduklarını belirtti. Turgut Özal Mahallesi'ne kesintisiz elektrik sağlayacak olan bin 250 kilowatt gücündeki 30 tonluk trafonun sahte belgelerle fütursuzca çalındığını kaydeden Karagüzel, trafonun özel bir ürün olduğunu, özel siparişle yapıldığını da sözlerine ekledi.
Çalınan 30 ton ağırlığındaki köşk tipi trafonun bulunmasında nakliye firmasında görevli vinç operatörünün dikkatinin etkili olduğu ortaya çıktı. Çalıntı trafoyu indirdiği yeri söyleyen operatör, sahte irsaliye belgesi ile gece geç saatte trafoyu yükletmek isteyenlerden şüphelenerek yükleme sırasında cep telefonu ile görüntü çekti. Görüntüleri inceleyen güvenlik güçleri olayı aydınlattı. Beril Solmuşgül - Murat Akgül - Mardin

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