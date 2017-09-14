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Hırsızları pağan yakalattı: Çaldıklarına pişman oldular

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 kişi, bir iş yerinden çaldıkları öne sürülen papağanı hediye ettikleri komşularının, papağanın konuşma görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine yakalandı.

Hırsızları pağan yakalattı: Çaldıklarına pişman oldular

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 kişi, bir iş yerinden çaldıkları öne sürülen papağanı hediye ettikleri komşularının, papağanın konuşma görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine yakalandı.

14 Eylül 2017 Perşembe 20:47
Hırsızları pağan yakalattı: Çaldıklarına pişman oldular

Hırsızları pağan yakalattı: Çaldıklarına pişman oldular

Alanla ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Küçükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı'ndaki bir oto galerisinden bir otomobil ve jako cinsi papağanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çalındığı öne sürülen papağının sosyal medyada konuşma görüntülerinin paylaşıldığını bilgisine ulaştı.

Sosyal medya hesabını takibe alan polis, hırsızlık şüphelilerinin papağanı komşularına hediye ettiği bilgisinden yola çıkarak A.C. (41), B.G. (33) ve M.K'yi (33) Dinek mevkisinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin ilçedeki 10 iş yerinden 20 bin lira değerinde televizyon, dizüstü ve masaüstü bilgisayar ile çok sayıda kozmetik malzeme çaldığını belirleyen ekipler, oto galerisinden çalınan otomobili Manavgat ilçesinde terk edilmiş halde buldu.

Eşyalar sahiplerine verilirken zanlılar, adliyeye sevk edildi. Otomobil ve papağını teslim alan iş yeri sahibi Erdem Şıhali ise hırsızların bir otomobil, televizyon ve 5 yıldır baktıkları papağanı iş yerlerinden çaldıklarını söyledi.

Şıhali, kuşun konuşma görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığını fark etmelerinin ardından durumu polise bildirdiklerini belirterek, "Kuşumuz ile sosyal medyada bir paylaşım yapılıyor. Sosyal medya görüntüsünde ismi olan "Yakup" kelimesini ona öğrettiğimiz şekilde vurgulayarak söylüyor. Biz de durumu yetkililere bildirdik. Yetkililer de yaptıkları çalışmanın ardından zanlılara ulaştı. Kuşun konuşmasından zaten bizim kuşumuz olduğunu anlamıştık." dedi. Şıhali, kuşu bulduktan sonra hırsızların yakalandığını, ardından da aracının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Alanya
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