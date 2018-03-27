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Hırsızların hedefi maket polis aracı oldu

Yollarda trafik kurallarını hatırlatmak için konulan maket polis araçları hırsızların hedefi haline geliyor..

Hırsızların hedefi maket polis aracı oldu

Yollarda trafik kurallarını hatırlatmak için konulan maket polis araçları hırsızların hedefi haline geliyor..

27 Mart 2018 Salı 03:04
Hırsızların hedefi maket polis aracı oldu

Hırsızların hedefi maket polis aracı oldu


Sürücülere yollarda trafik kurallarını hatırlatmak için konulan maket polis araçları hırsızların hedefi haline geldi. Tepe lambası çalınan maket aracı gören emniyet yetkilileri "Yok artık" demekten kendini alamadı...


Hırsızlık olayları son aylarda hızla artıyor. Soygun, gasp ve hırsızlık olaylarına her gün bir yenisi daha ekleniyor, hırsızların yeni hedefi ise yollarda sürücülere trafik kurallarını hatırlatan maket polis araçları oldu.. Samsun'da yol kenarlarına konulan maket trafik polis araçlarının tepe lambaları çalındı...


Samsun'un Canik ilçesi ile İlkadım ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara, Sinop ve Ordu yolları ile şehir içinde Atatürk Bulvarı ve Çevreyolu üzerlerine maket trafik polis araçları yerleştirildi.

Emniyet güçlerinden edinilen bilgilere göre; uzaktan bakınca gerçek sanılan maket trafik polis araçlarından Canik ilçesindeki ve İlkadım içesindeki 2 ayrı maket trafik polis aracının üzerine de geceleri gerçek polis aracı olduğu zannedilsin diye polis tepe lambası konuldu.

Güneş paneli yerleştirilip gündükleri güneş ışığından dolan akü geceleri devreye girerek tepe lambasını yakıp gerçek polis aracı görünümü vermeye başladı. Maket trafik polis araçları sürücüler tarafından gerçek polis aracı zannedilip hız sınırı aşmayıp trafik kurallarına uymaları sağlanırken, meydana gelen hırsızlık olayı şaşırttı.

Saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisindeki maket trafik polis aracının tepe lambasının çalındığı fark edildi. Ardından da İlkadım ilçesi Çevreyolu Badırlı Köprüsü yakınındaki maket trafik polis aracının da hem tepe lambasının hem de güneş panelinin çalındığı ortaya çıktı.

Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yeri polisi maket polis aracı üzerinde inceleme yaptı ve hırsızlara ait parmak izin ve delil aradı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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