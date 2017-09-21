Hırsızlık çetesi, şarkıcılar gibi Türkiye Turnesi düzenlemiş

Marmara ve Karadeniz bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran polis ekipleri, şimdiye kadar eşine az rastlanan bir yöntemle çalıştığı ortaya çıktı. Tıpkı şarkıcılar gibi Türkiye Turnesi düzenleyen iki kafadar genç kızın, soygun yapacakları şehir merkezlerine yakın yerlerde çadır kurduğu belirlendi.

SON İŞLERİNDE YAKALANDILAR

Hırsızlık için Türkiye turuna çıkan iki hırsız, Bolu'ya çadır kurarak evlere girmeye başladı. Kocaeli'nde de ev sahiplerine kabus yaşatan suç makinesi kızlar son işlerinde polise yakalandı.



KAYSERİ'DEN YOLA ÇIKMIŞLAR

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de oturan çete, hırsızlık için Türkiye turuna çıkarak Bolu'ya çadır kurdu. Daha sonra Kocaeli'ne gelen S.U. (19) ve S.K. (19) Mehmet Ali Paşa Mahallesinde girdikleri evden çok sayıda ziynet eşyası çaldı. Ev sahiplerine adeta kabus yaşatan çeteyi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu dedektifleri takibe aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri iki hırsızın kadın olduğunu belirledi. Yapılan teknik takibin ardından hırsızların Düzce'de olduğu belirlendi. Operasyona start veren ekipler hırsızlık çetesinin 3 üyesini gözaltına aldı.

Zanlılardan Kocaeli'nde hırsızlık olayına karışan S.U. ve S.K. ifadeleri alınmak üzere şubeye getirildi. Bir kişi ise Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan incelemede S.U.'nun 13, S.K.'nın ise 24 ayrı suçtan kayıtları bulunduğu belirlendi. Hırsızlık çetesinin keşif yapma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.