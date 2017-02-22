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22 Şubat 2017 Çarşamba 10:20

Hırsızlık zanlısı 13 yaşındaki kız hamile çıktı

Adana polisi tarafından suç üstü yakalanan çocuk yaşta bir kız 8 aylık hamile çıktı. Üstelik 16 yaşında bir başka çocukla evlendirilen kızın 8 ayrı suç kaydı bulunuyor.

Hırsızlık zanlısı 13 yaşındaki kız hamile çıktı
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Hırsızlık zanlısı 13 yaşındaki kız hamile çıktı

Hırsızlıktan yakalanan 13 yaşındaki 8 aylık hamile çıkınca polis ekipleri bile hayrete düştü. Üstelik yaşına rağmen 8 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.

Son Dakika, Adana'nın Seyhan ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan hırsızlardan birinin, 13 yaşında ve 7 aylık hamile olduğu belirlendi
Adana'da marketten hırsızlık yaparken yakalanan 13 yaşındaki kız çocuğunun 7 aylık hamile olduğu ve 16 yaşında bir çocukla da evli olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki A. M. akrabalarıyla birlikte bir markete gelerek burada hırsızlık yapmak istedi. Ancak görevliler kadınları fark ederek polisi aradı. Olay yerine gelen polis, kadınlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapmaya başladı.

8 SUÇ KAYDI VAR, 13 YAŞINDA VE 7 AYLIK HAMİLE!

Bu arada 13 yaşındaki A.M.'nin hamile olduğun gören polis, yaşını sordu 13 yaşında olduğunu öğrenince şok oldu. Ayrıca A.M.'nin hırsızlık ve dolandırıcılıktan 8 suç kaydı ve Kırıkkale'de karıştığı bir hırsızlık olayından dolayı da aranması olduğu için gözaltına alındı. A.M. yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

"CİNSEL İSTİSMARDAN İFADESİ ALINDI"

A.M. 7 aylık hamile olduğu için polis, kiminle birlikte olduğunu sordu. A. M. ise 12 yaşındayken Ş.B. isimli bir kişiyle evlendiğini ve hamile kaldığını, akrabalarının hepsinin küçük yaşta evlendiğini, kendilerinde bunun bir gelenek olduğunu söyledi. Bunun üzerine cinsel istismardan dosya açan polis, 16 yaşındaki damat Ş.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. A.M. ise hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olduğu için savcılık safhasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan A.M, yurda yerleştirildi.
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