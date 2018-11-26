Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
hafif yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93962
ALTIN
206.277
DOLAR
5.2380
STERLİN
6.7271
EURO
5.9427
Trabzonspor taraftarı galibiyeti sokaklarda kutladı
Trabzonspor taraftarı galibiyeti sokaklarda kutladı
Rıdvan Dilmen "Bu teknik direktör futbol oyununu bilmiyor”
Rıdvan Dilmen "Bu teknik direktör...
Tofaş 69- Fenerbahçe 74
Tofaş 69- Fenerbahçe 74
Sivasspor 1- Rizespor 1
Sivasspor 1- Rizespor 1
Akhisarspor 2- Bursaspor 4
Akhisarspor 2- Bursaspor 4

Hız göstergesi 160'ta takılı kaldı; TIR'ın altına girdi

Edirne’de, bir araç sürücüsü otoyolda tır dorsesine arkadan çarptı. Aracın kadranı 160 kilometrede takılı kalırken, hurdaya dönen araçta şans eseri araç sürücüsü kazayı kırıklarla atlattı.

Hız göstergesi 160'ta takılı kaldı; TIR'ın altına girdi

Edirne’de, bir araç sürücüsü otoyolda tır dorsesine arkadan çarptı. Aracın kadranı 160 kilometrede takılı kalırken, hurdaya dönen araçta şans eseri araç sürücüsü kazayı kırıklarla atlattı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:30
Hız göstergesi 160'ta takılı kaldı; TIR'ın altına girdi

Hız göstergesi 160'ta takılı kaldı; TIR'ın altına girdi

Feci kaza, Edirne otoyolu Şehir merkezi-otogar bağlantı mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 LJ 589 plakalı araç, otoyolda tır dorsesine arkadan çarptı. 

Edinilen bilgilere göre, kazada, araç hurdaya dönerken, hız kadranının 160 kilometrede takılı kalması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.


HURDA ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI

Aracın hava yastıklarının açılması ile birlikte şans eseri araç sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Araç sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, söz konusu araçta başka yolcu olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası, bir süre otoyol da polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken, aracın çekici yardımıyla bölgeden alınmasının ardından otoyol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahlaksız taksici, kandıramadığı turistin yüzüne tükürdü
Ahlaksız taksici, kandıramadığı turistin yüzüne tükürdü
Şüpheli araç polise çarptı kaçtı, 1 şehit
Şüpheli araç polise çarptı kaçtı, 1 şehit
Motorsiklet terörü; Yayaların arasına daldı 1 ölü var
Motorsiklet terörü; Yayaların arasına daldı 1 ölü var
Doktor, doktora saldırdı: Tedavi şekli yüzünden kavga
Doktor, doktora saldırdı: Tedavi şekli yüzünden kavga
FETÖ üyeleri, lüks yatla kaçarken yakalandı
FETÖ üyeleri, lüks yatla kaçarken yakalandı
Sahte tarım ilacı çetesine şok baskın
Sahte tarım ilacı çetesine şok baskın
Kıskanç kasap yatak odasında eşini kesti
Kıskanç kasap yatak odasında eşini kesti
Esenyurt Belediye Başkanı Altepe'ye silahlı saldırı girişimi
Esenyurt Belediye Başkanı Altepe'ye silahlı saldırı girişimi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim