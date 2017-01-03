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03 Ocak 2017 Salı 23:35

Hüseyin Sözlü Gülek Boğazı'nda kaza yaptı

Hüseyin Sözlü ve Eşi Zeynep Sözlü'nün de içinde bulunduğu araç Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu Gülek Boğazı'nda kaza yaptı.

Hüseyin Sözlü Gülek Boğazı'nda kaza yaptı
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Hüseyin Sözlü Gülek Boğazı'nda kaza yaptı


Hüseyin Sözlü ve Eşi Zeynep Sözlü'nün de içinde bulunduğu araç Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu Gülek Boğazı'nda kaza yaptı.  

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün kullandığı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada Sözlü yara almazken, hafif yaralanan eşi Zeynep Sözlü ayakta tedavi edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu eşi Zeynep Sözlü hafif yaralandı.

Hüseyin Sözlü ve Eşi Zeynep Sözlü'nün de içinde bulunduğu araç Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu Gülek Boğazı'nda, Sözlü'nün kullandığı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle bariyerlere çarptı.

Kazada Sözlü yara almazken, hafif şekilde yaralanan eşi Zeynep Sözlü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
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