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20 Ocak 2017 Cuma 14:40

Hüsnü Mahalli tahliye edildi

 Gazeteci Hüsnü Mahalli  tahliye edildi.

Hüsnü Mahalli tahliye edildi
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Hüsnü Mahalli tahliye edildi

 Gazeteci Hüsnü Mahalli  tahliye edildi. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında iddianame düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli için tahliye kararı verildi.Dün kabul edilen iddianamede Hüsnü Mahalli’nin 7 yıla kadar hapsi isteniyordu. Mahalli Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı.İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Mahalli için istenen ceza miktarını ve kaçma şüphesi bulunmamasını gerekçe gösterdi.   Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Mahalli 1 Haziran 2017 tarihinde hakim karşısına çıkacak.
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Gazeteci Hüsnü Mahalli
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