﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2017 Pazartesi 06:36

İBB'de intihar; İBB Güvenlik amiri intihar etti

İstanbul büyükşehir Belediyesi'nde Güvenlik Amiri olarak çalışan Zafer Yüzüak (40), 6 yıldır çalıştığı belediyenin çatısında kendi silahıyla kafasına ateş ederek intihar etti.

İBB'de intihar; İBB Güvenlik amiri intihar etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İBB'de intihar; İBB Güvenlik amiri intihar etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan merkez binası korkunç bir ölüme sahne oldu. İBB güvenlik Amiri Zafer Yüzüak çatıya çıkarak tabancasıyla canına kıydı.

İstanbul büyükşehir Belediyesi'nde Güvenlik Amiri olarak çalışan Zafer Yüzüak (40), 6 yıldır çalıştığı belediyenin çatısında kendi silahıyla kafasına ateş ederek intihar etti.

Olay, Saraçhane'deki İstanbul büyükşehir Belediyesi Binası'nda saat 16.30'da meydana geldi.

Bir süre kendisinden haber alamayan çalışma arkadaşları, Yüzüak'ın cansız bedenini belediyenin çatısında buldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Yüzüak'ın kendi tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etmiş olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme uzmanları ile Cumhuriyet savcısının olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Çalışma arkadaşları ve ailesinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, Yüzak'ın etrafıyla fazla konuşmayan, içine kapanık biri olduğunu belirledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silahla gasp ettikleri araçla kaza yaptılar Silahla gasp ettikleri araçla kaza yaptılar
Bebeğini sokağa bırakıp gitti Bebeğini sokağa bırakıp gitti
Şırnak Uludere'de 40 terörist öldürüldü Şırnak Uludere'de 40 terörist öldürüldü
Batman'da 23 nisan kutlamalarında balonlar patladı, yaralılar var Batman'da 23 nisan kutlamalarında balonlar patladı,...
Kulp'ta çatışma çıktı, 1 şehit 2 yaralı var Kulp'ta çatışma çıktı, 1 şehit 2 yaralı...
Zonguldak Ereğli'de minibüs uçuruma yuvarlandı; 10 ölü var Zonguldak Ereğli'de minibüs uçuruma yuvarlandı;...
Yukarı Çık

Silahla gasp ettikleri araçla kaza yaptılar
İstanbul'da geçtiğimiz Cumartesi günü gasp edilen araç, kaza yaptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan...

Haberi Oku