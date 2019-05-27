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İftar saatinde internet kafeye silahlı saldırı

İstanbul'da iftara dakikalar kalan bir internet kafeye silahlı saldırı düzendi. 4 kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyen kişi kaçtı..

İftar saatinde internet kafeye silahlı saldırı

İstanbul'da iftara dakikalar kalan bir internet kafeye silahlı saldırı düzendi. 4 kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyen kişi kaçtı..

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:40
İftar saatinde internet kafeye silahlı saldırı

İftar saatinde internet kafeye silahlı saldırı


Vatandaşlar iftarı beklerken, bir internet kafesine düzenlenen silahlı saldırı büyük paniğe neden oldu. 13 mermi sıkılan saldırının ardından 4 kişi yaralanırken beyaz bir araca binen kimliği belirsiz kişi hızla olay yerinden kaçtı.

Kağıthane'de, internet kafe önünde oturanlara kurşun yağdırarak 4 kişiyi yaralayan bir kişi, kendisini bekleyen otomobile binip kayıplara karıştı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Aşkım Sokak'ta bulunan internet kafede saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, internet kafenin önüne gelen bir kişi, belinde bulunan tabancayı çıkararak iş yerinin önünde oturanlara ateş etmeye başladı. Saldırının ardından kendisini bekleyen beyaz bir otomobile binen saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yaklaşık 13 adet mermi kovanı bulunurken saldırıda 4 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS ARACI SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 4 kişi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi ve ona yardım ederek olay yerinden beyaz otomobille kaçmasını sağlayan beyaz otomobili yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
KağıthaneInternet KafeMehmet Akif Ersoy MahallesiAşkım Sokak
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