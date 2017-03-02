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02 Mart 2017 Perşembe 21:48

İki bacaklı canlılar yola çıktı

 British Airways'in Londra-San Francisco seferi kabine fare girmesi nedeniyle durduruldu.

İki bacaklı canlılar yola çıktı
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İki bacaklı canlılar yola çıktı
    British Airways'in Londra-San Francisco seferi kabine fare girmesi nedeniyle durduruldu.Yerel saatle sabah 10.40'ta ayrılması planlanan uçağın yolcuları kalkış için beklerken, kabin ekibi, "oldukça sıradışı bir durum" nedeniyle gecikme yaşandığı duyurusu yaptı.
   Kabin ekibi tarafından  yolculara uçakta fare görüldüğü ve bu nedenle kalkış yapılamayacağını, başka bir uçağın ayarlanacağını bildirdi.Ancak daha sonra farenin kaçmasının ardından uçak dört saatlik bir gecikmeyle seferi gerçekleştirdi.Uçağın yolcularından Carly, duyurunun yapılmasının ardından insanların duyduklarına "genel olarak inanamadığını" söyledi.
    Olay sonrası konuyla ilgili bir açıklama yapan British Airways, "Hemen herkesin bizimle San Francisco'ya uçmak istediğinin farkındayız. Ancak bu olayda terminale geri göndermek zorunda kaldığımız çok küçük bir yolcumuz oldu. İki bacaklı tüm canlılar, şu anda California'ya doğru yola çıktı. Gecikmeden dolayı üzgünüz" denildi.
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