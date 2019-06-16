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İki kardeş babalarının aracında can verdi

Babalarına ait araçta uyuyakalan iki karde, oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. Karne sevinciyle bindikleri araçtan cenazesi çıkan iki kardeş toprağa verildi.

İki kardeş babalarının aracında can verdi

Babalarına ait araçta uyuyakalan iki karde, oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. Karne sevinciyle bindikleri araçtan cenazesi çıkan iki kardeş toprağa verildi.

16 Haziran 2019 Pazar 00:25
İki kardeş babalarının aracında can verdi

İki kardeş babalarının aracında can verdi


İstanbul'da meydana gelen feci olayda ilkokul öğrencisi iki kardeş hayatını kaybetti. Tüm dünyada babalar günü kutlanırken,. Fesih Kaya, iki evladının yasını tutuyor. Havanın en sıcak olduğu saatlerde babalarına ait araç içinde uyuya kalan iki kardeşin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu tarafından 'Oksijensizlik' olarak açıklandı. Show TV Haber Muhabiri Serhat Alaattinoğlu’nun haberine korkunç olay şöyle gelişti;

Son dakika haber, Okuldan kanelerini alarak babaları Fesih Kaya'ya ait araca binen Serhat Kaya ve Rezan Kaya'nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Okuldan karnelerini aldıktan sonra eve dönüş yolunda babalarına ait minibüste uyuyakalan 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş oksijensiz kalarak hayatlarını kaybetti.

İlkokul öğrencisi iki kardeş babalarına ait minibüste uyudu. Bir süre sonra camları kapalı araçtaki oksijen bitti. Havasız kalan Serhat Kaya ve Rezan Kaya kardeşler yaşamını yitirdi. Baba Fesih Kaya, aracının kapısını açtığında 2 çocuğunun cansız bedeni ile karşılaştı. 

OKULDAKİ KARNE SEVİNCİ MİNİBÜSTE FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Fesih Kaya, iki çocuğunun karne gününe katılmak için çocuklarının okuluna gitti. Karneler alındıktan sonra minibüse binip iş yerine geldiler. Minibüsten inen Kaya, 2 çocuğunun da arkasından ineceğini düşünerek onları bırakıp işyerine çıktı.

Fesih Kaya, 1,5-2 saat iş yerinde işlerini hallettiği sırada, çocukları aklına geldi. Minibüsün kapısını açan Kaya, çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı.

Hemen hastaneye kaldırılan iki kardeş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis baba Fesih Kaya ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. 

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KarneSon Dakika HaberAdli Tıp KurumuShow TV HaberBabalar Günü
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