

İki kardeşe pompalı tüfekle infaz: Aydın'da şok saldırı



Aydın'ın Nazili ilçesinde alınan bilgiye göre, Muammer Aksoy Mahallesi yakınlarındaki boş arazide 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kardeş oldukları öğrenilen Ercan Herdem (23) ve Erhan Herdem'in (27) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan inceleme sonucunda 2 kardeşin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cesetler, otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.