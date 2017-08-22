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İki kardeşe pompalı tüfekle infaz: Aydın'da şok saldırı

Aydın Nazili'de pompalı tüfekle vurularak öldürülen Ercan Herdem ve Erhan Herdem adlı 2 kardeşin cesedi bulundu. Ernc

İki kardeşe pompalı tüfekle infaz: Aydın'da şok saldırı

Aydın Nazili'de pompalı tüfekle vurularak öldürülen Ercan Herdem ve Erhan Herdem adlı 2 kardeşin cesedi bulundu. Ernc

22 Ağustos 2017 Salı 22:16
İki kardeşe pompalı tüfekle infaz: Aydın'da şok saldırı


İki kardeşe pompalı tüfekle infaz: Aydın'da şok saldırı


Aydın'ın Nazili ilçesinde alınan bilgiye göre, Muammer Aksoy Mahallesi yakınlarındaki boş arazide 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kardeş oldukları öğrenilen Ercan Herdem (23) ve Erhan Herdem'in (27) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan inceleme sonucunda 2 kardeşin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cesetler, otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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