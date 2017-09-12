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İki köpek dövüştü, sahipleri kavga etti, 11 yaralı var

Kars'ta iki köpek arasındaki dövüş, komşuları birbirine düşürdü. İki gündür süren taşlı sopalı silahlı kavga sırasında 11 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltında..

İki köpek dövüştü, sahipleri kavga etti, 11 yaralı var

Kars'ta iki köpek arasındaki dövüş, komşuları birbirine düşürdü. İki gündür süren taşlı sopalı silahlı kavga sırasında 11 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltında..

12 Eylül 2017 Salı 01:08
İki köpek dövüştü, sahipleri kavga etti, 11 yaralı var

İki köpek dövüştü, sahipleri kavga etti, 11 yaralı var

İki köpek arasındaki dövüş sahiplerinin taşlı sopalı kavgası iki gün sürdü. Önceki gün başlayan kavga bugün de devam etti. 11 kişi yaralandı, 8 kişi tutuklandı.

Son Dakika, Kars'ta iki komşu arasında köpeklerin dövüşmesi nedeniyle çıkan kavgada 11 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinin Digor karayolu üzerinde evleri bulunan Mehmet M. ve komşusu Yunus K'ye ait köpeklerin dövüşmesi nedeniyle dün yaşanan ve 8 kişinin yaralandığı kavganın ardından aileler arasında bugün tekrar tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu İsmail M, Yunus M. ve Necmettin K. yaralandı.

Yaralılar, götürüldükleri Kars Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KarsDigorSon Dakika
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