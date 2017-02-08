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08 Şubat 2017 Çarşamba 17:55

 İl Emniyet Müdür Yardımcısı tekrardan gözaltına alındı

  İstanbul Emniyeti'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, yürütülen bir soruşturmada adı geçen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., hakkındaki iddialar sebebiyle önceki gün savcılığa ifade verdi.

 İl Emniyet Müdür Yardımcısı tekrardan gözaltına alındı
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   İl Emniyet Müdür Yardımcısı tekrardan gözaltına alındı
   İstanbul Emniyeti'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, yürütülen bir soruşturmada adı geçen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., hakkındaki iddialar sebebiyle önceki gün savcılığa ifade verdi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ö.C., mahkeme tarafından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.C.'nin serbest bırakılmasına savcılık itiraz edince mahkeme şüphelinin yeniden yakalanmasına hükmetti. Ö.C., dün akşam, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
    İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan'ın önceki gün basın mensuplarının sorusu üzerine; “Emniyet Teşkilatı, tüm terör örgütleri, suç örgütleri ile mücadele ettiği gibi, kendi içinde de olsa, suçlarla mücadele eder. Bu teşkilat zaten, kendi içinde suç işleyen olursa, gereğini yapar. Öyle bir özelliği vardır. Bu durumla ilgili adli süreç devam ediyor. Adliyenin vereceği kararı bekliyoruz. O süreye kadar şimdilik tedbiren açığa alındı. Suç işleyen kardeşim de olsa gereği neyse o yapılır” dediği olayla ilgili yeniden yakalan O.C.'nin geceyi Emniyet'te geçirmesi bekleniyor.
Sözcü

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İl Emniyet Müdür Yardımcısı
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