İnşaat işçisi vucuduna demirleri itfaiye kesti

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sakarya'da inşaatta çalışan işçinin üzerine düştüğü demir vücuduna saplandı. Tekin Karabulut 3'üncü katta iskelede çalışırken, dengesini kaybederek aşağıda bulunan betondan dışarı çıkan inşaat demirlerinin üzerine düştüSakarya'nın Pamukova İlçesi'nde okul inşaatının dış cephe boyasını yapan 20 yaşındaki Tekin Karabulut, iskeleden inşaat demirlerinin üzerine düştü. Tekin Karabulut'un kalçasından girip sırtından çıkan demir itfaiye ekiplerince kesildikten sonra ameliyatla çıkarıldı.DHA'nın haberine göre olay, Pamukova Elperek Mahallesi'nde yapımı devam eden okulda meydana geldi. Okulun dış cephe boyasında çalışan Tekin Karabulut 3'üncü katta iskelede çalışırken, dengesini kaybederek aşağıda bulunan betondan dışarı çıkan inşaat demirlerinin üzerine düştü. Tekin Karabulut'un kalçasından giren demir sırtından çıktı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi.İtfaiye ekibi, betonun dışında kalan 60 santimlik demiri kesti. Tekin Karabulut vücuduna saplanan demirle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekin Karabulut'un vücuduna saplanan demir operasyonla çıkarılırken, tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.