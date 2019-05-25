İntihar girişimini canlı yayınlayanlara polis sert çıktı ama...

Ellerinde cep telefonları ile kimi sosyal medyadan canlı yayınladı, kimi arkadaşlarına olayı canlı canlı izletti. Bunalıma giren vatandaşın ölümle yaşam arasındaki git-gelleri ise kimsenin umrunda bile olmadı.



Zonguldak'ta iş hanının çatısına çıkarak intihara kalkışan H.D.'yi (48) polis ikna etmek için yoğun çaba harcarken, intihar girişimini izleyenlerden bazıları, cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yapması 'pes artık' dedirtti. Evine haciz gelen, girdiği ekonomik bunalımdan bir türlü çıkamayan vatandaşın intihar girişimini eşine, dostuna, sevgilisine, sosyal medya takipçilerine büyük bir zevkle canlı canlı yayınlayanların oluşturduğu kalabalık polisin sert tepkisine neden oldu.

Son model cep telefonlarıyla her gördüklerini kayıt altına alma merakı depreşen vatandaşların, sorumsuz davranışları bazen görenleri hayrete düşürüyor..

Akıllara durgunluk veren olay dün saat 17.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesinde bulunan kentin en işlek caddesi Gazipaşada meydana geldi.

7 katlı iş hanının çatısına çıkan H.D.yi görenler polise ihbarda bulundu.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

Borçları nedeniyle evine haciz geldiğini söyleyen H.D.yi ikna etmek için polis ekipleri uzun süre dil döktü.

