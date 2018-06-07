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Irak'ın kuzeyinde 400 kilometrekarelik alan terörden temizlendi

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik yaklaşık 3 aydır süren operasyonunda 400 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi, 155 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 400 kilometrekarelik alan terörden temizlendi

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik yaklaşık 3 aydır süren operasyonunda 400 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi, 155 terörist etkisiz hale getirildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 17:14
Irak'ın kuzeyinde 400 kilometrekarelik alan terörden temizlendi

Irak'ın kuzeyinde 400 kilometrekarelik alan terörden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik, 4 bin 497 teröristin etkisiz hale getirildiği, başarıyla tamamlanan "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından Irak'ın kuzeyinde terör kamplarının bulunduğu alanlarda yürüttüğü operasyon kararlılıkla devam ediyor.

2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'in koordine ettiği, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince devam eden sınır ötesi operasyonlarda, 11 Mart'tan bu yana 155 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden temizlediği 23 kilometrelik sınır hattı boyunca 11 üs bölgesi kuran Mehmetçik, bu üslerde hem terör örgütü PKK ile zorlu arazi şartlarında 7/24 etkin bir mücadele örneği sergiliyor hem de Türkiye'ye sızma girişimlerinin önüne geçiyor.

Arazi ve hava koşullarının çetin olduğu bölgede Mehmetçik üs bölgelerine yiyecek ve mühimmat sevkiyatını bazen araç, bazen helikopter, bazen de yük hayvanlarıyla gerçekleştiriyor.

PKK'nın sözde yöneticileri kaçtı

Mehmetçik, terör örgütü PKK'nın sözde "cephe gerisi lojistik üsler" diye adlandırdığı Hakurk ve Armuş kampları ile Avaşin Basyan, Kani Rash, Bermize, Sidekan'ı da içine alan fiziki koşullarının en zorlu olduğu Bradost bölgesinin kontrolünü tamamen sağladı.

PKK'lı teröristlerin söz konusu bölgelerden Kandil'e çekildiği ve sözde üst düzey yöneticilerinin de bölgeyi terk ettiği öğrenildi.

Teröristlerin saldırı ve taciz ateşlerine anında ve misliyle karşılık vererek, bölgedeki etkinliğini arttıran Mehmetçik, sürdürdüğü operasyonlar çerçevesinde teröristlerden temizlediği bölgelerde didik didik aradığı mağara ve sığınaklarda çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.

Son Güncelleme: 07.06.2018 17:47
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Türkiye
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