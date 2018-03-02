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İş kazasında parmağı kopan çocuk, hastane önüne bırakıldı

Kıbrıs'a yakınlarını ziyaret etmek için gelen 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat kaçak işçi olarak çalıştıran patronları tarafından hastane önüne bırakılarak terk edildi.

İş kazasında parmağı kopan çocuk, hastane önüne bırakıldı

Kıbrıs'a yakınlarını ziyaret etmek için gelen 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat kaçak işçi olarak çalıştıran patronları tarafından hastane önüne bırakılarak terk edildi.

02 Mart 2018 Cuma 20:49
İş kazasında parmağı kopan çocuk, hastane önüne bırakıldı

İş kazasında parmağı kopan çocuk, hastane önüne bırakıldı

Kuzey Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlere göre, henüz 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat'ın başına gelenler utanç verici olarak yorumlandı. Türkiye'den, Kıbrıs'a yakınlarını ziyaret etmek ve harçlık biriktirmek için gelen 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat'ın Girne kentindeki Beycanlar bölgesinde günlük olarak gittiği inşaat işinde çalışırken sol orta parmağı koptu. İş kazası sonucu orta parmağını kaybeden ve olay sonrasında hastane önüne bırakılan Mustafa Barış Polat, İHA mikrofonuna başından geçen olayı anlatı.

Polat, el arabası ile taşıma yaptığı sırada el arabasının devrilmesi sonucu fayans ile araba arasında kalaan sol elinin orta parmağının koptuğunu ve çalışmaya götüren şahsın da kendisini en yakındaki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi aciline bırakarak kaçtığını ileri sürdü. Polat, Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Doktoru A.A.'nın kopan parmağın yerine dikilemeyeceğini söylediği ve o bölgeye dikiş atıp yarayı kapatarak "Sen buraya hiç gelmedin, biz de görmedik" dediğini iddia etti.

Parmağına yapılan operasyonun ardından evine yollanan Polat hakkında herhangi bir rapor tutulmadığı ortaya çıktı. Polat, olay sabahı kopan parmağına yapılan operasyonun akşamında ise kopan parmağından aşırı kanama yapması üzerine rahatsızlanarak Girne Akçiçek Hastanesi acil servisine götürülerek tedavisi yapıldı. Parmağı kopan Polat'ın hastane raporu Girne Akçiçek Hastanesi tarafından hazırlanıp Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine gönderildiği belirtildi.

Öte yandan Mustafa Barış Polat'ı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine bırakarak kaçan şahsın polis tarafından yakalandığı, olayın KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile polis tarafından çok yönlü soruşturmasının sürdürüldüğü bildirildi.

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