İşadamın kayıp oğlu ölü olarak bulundu.

İşadamı İsmail Erten'in 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'in dün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kaçırıldı. Jandarma ekipleri şüpheli S.K'nın yakalanmasından sonra verdiği ifadeden yola çıkarak Süleyman Erten'in cansız bedenine ulaştı. Süleyman Erten'in boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Süleyman Erten, dün sabah saat 10.00 sularında Yenigün Mahallesi'ndeki işyerinden çağrıldığı havalimanı kavşağı yakınlarına gittiği 06 FY 2514 cipiyle birlikte kimliği belirsiz silahlı 2 kişi tarafından kaçırıldı. Kaçırılmanın ardından baba İsmail Erten olayı hemen Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Erten, emniyette oğlunun Aksu ilçesi Topallı Mahallesinde silahlı S.K. isimli bir kişi tarafından kaçırıldığını görenlerin olduğunu söyledi..Baba Erten'in başvurusu üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Erten'in bulunduğu cipi bulmak için çalışma başlattı. Bugün sabah saatlerinde Korkuteli ilçesi Naldöken Yolunda bir cipin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yanan aracın Erten'e ait 06 FY 2514 plakalı cip olduğunu belirledi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araçta ceset bulunmadığı belirlendi.
Olayı araştırmayı süren jandarma ekipleri şüpheli S.K'yı gün içerisinde yakaladı ve sorguya aldı. Sorgu esnasında alınan ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri eski Antalya Korkuteli Karayolu Korucak Mevkiinde boğularak öldürülmüş cesede ulaştı. Olayın duyulmasının ardından 29 yaşındaki Süleyman Erten'in yakınları olay yerine gitti. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı.
Haberturk