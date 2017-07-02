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GÜVENLİK:
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02 Temmuz 2017 Pazar 20:59

İşçilere saldıran PKK'lı teröristler öldürüldü

Şırnak-Van karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye saldıran PKK'lı teröristlerden üçü etkisiz hale getirildi.

İşçilere saldıran PKK'lı teröristler öldürüldü
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İşçilere saldıran PKK'lı teröristler öldürüldü



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yapımı süren Şırnak-Van karayolunda çalışan şantiye işçilerine saldıran teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerince hava destekli operasyon başlatıldı.

Operasyonda, saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendiren 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

Şırnak-Van karayolunun 20. kilometresinde akşam saatlerinde çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi hayatını kaybetmiş, bir işçi yaralanmıştı.

 
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