İşçilere saldıran PKK'lı teröristler öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yapımı süren Şırnak-Van karayolunda çalışan şantiye işçilerine saldıran teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerince hava destekli operasyon başlatıldı.Operasyonda, saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendiren 3 terörist etkisiz hale getirildi.Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.Şırnak-Van karayolunun 20. kilometresinde akşam saatlerinde çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi hayatını kaybetmiş, bir işçi yaralanmıştı.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.