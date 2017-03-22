Bir dönem ünlülerin terzisi olarak bilinen Türk ve İsrail vatandaşı olan Jenny Zarko, evindeki depoda tavana asılı olarak bulundu.

İsraill modacı kadın Bodrum'da ölü bulundu

Türk ve İsrail vatandaşı 80 yaşındaki modacı Jenny Zarko , Bodrum'daki evinin bahçesindeki depoda asılı olarak bulundu. Bir zamanlar dönemin ünlülerinin terziliğini yapan Zarko çevresinde yardımseverliği ile biliniyordu.

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan İsrail ve Türk vatandaşı modacı 80 yaşındakievin bahçesindeki depoda kendisini iple asarak yaşamına son verdiİstanbul Beyoğlu'nda 25 yıl boyunca ünlülerin terziliğini yapan ve 15 yıl önce Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne yerleşen Jenny Zarko'nun cesedini bugün öğle saatlerinde komşuları, evinin bahçesinde depo olarak kullandığı tek odalı yapıda tavana asılı buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, inceleme yaptı. İntihar ettiği sanılan Zarko'nun cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişinin ifadesine başvuran jandarma, soruşturma başlattı.Güvercinlik Mahalle Muhtarı"İstanbul'dan taşınmıştı. Çok iyi bir insandı. Mide kanserine yakalanmış, ayrıca düşüp kalçasını kırmıştı. Bir dizi ameliyat geçirmişti. Hepimiz ona sahip çıktık, ancak o kimseye yük olmak istemediğini söylüyordu. Bu nedenle hayata küsmeye başlamıştı. 'Bu acıyla yaşamak istemiyorum kimseye yük olmak istemiyorum' dediğini biliyoruz. Nur içinde yatsın, iyi bir insandı. Sanırım ümitsizliğe kapıldı. Bir oğlu vardı o da ABD'de yaşıyordu. Sanıyorum çok sevdiği Bodrum'da toprağa veririz" dedi.Yardımsever ve renkli kişiliğiyle sevilen biri olan Zarko'nun birkaç kez televizyondaki, izdivaç programlarına katıldığı da belirtildi.