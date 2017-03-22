﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Mart 2017 Çarşamba 18:05

İsraill modacı kadın Bodrum'da ölü bulundu

Bir dönem ünlülerin terzisi olarak bilinen Türk ve İsrail vatandaşı olan Jenny Zarko, evindeki depoda tavana asılı olarak bulundu.

İsraill modacı kadın Bodrum'da ölü bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İsraill modacı kadın Bodrum'da ölü bulundu
Türk ve İsrail vatandaşı 80 yaşındaki modacı Jenny Zarko, Bodrum'daki evinin bahçesindeki depoda asılı olarak bulundu. Bir zamanlar dönemin ünlülerinin terziliğini yapan Zarko çevresinde yardımseverliği ile biliniyordu.


Bodrum'da intihar, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan İsrail ve Türk vatandaşı modacı 80 yaşındaki Jenny Zarko, evin bahçesindeki depoda kendisini iple asarak yaşamına son verdi
İstanbul Beyoğlu'nda 25 yıl boyunca ünlülerin terziliğini yapan ve 15 yıl önce Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne yerleşen Jenny Zarko'nun cesedini bugün öğle saatlerinde komşuları, evinin bahçesinde depo olarak kullandığı tek odalı yapıda tavana asılı buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, inceleme yaptı. İntihar ettiği sanılan Zarko'nun cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişinin ifadesine başvuran jandarma, soruşturma başlattı.

Güvercinlik Mahalle Muhtarı Mehmet Gereme, "İstanbul'dan taşınmıştı. Çok iyi bir insandı. Mide kanserine yakalanmış, ayrıca düşüp kalçasını kırmıştı. Bir dizi ameliyat geçirmişti. Hepimiz ona sahip çıktık, ancak o kimseye yük olmak istemediğini söylüyordu. Bu nedenle hayata küsmeye başlamıştı. 'Bu acıyla yaşamak istemiyorum kimseye yük olmak istemiyorum' dediğini biliyoruz. Nur içinde yatsın, iyi bir insandı. Sanırım ümitsizliğe kapıldı. Bir oğlu vardı o da ABD'de yaşıyordu. Sanıyorum çok sevdiği Bodrum'da toprağa veririz" dedi.

Yardımsever ve renkli kişiliğiyle sevilen biri olan Zarko'nun birkaç kez televizyondaki, izdivaç programlarına katıldığı da belirtildi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Bodrumda Intihar
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm
Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı önlem tatbikatı mı? Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı...
Eski CIA direktöründen FETÖ iddiası Eski CIA direktöründen FETÖ iddiası
Çekmeköy'de kafede yangı, 1 kişi yanarak can verdi Çekmeköy'de kafede yangı, 1 kişi yanarak...
Tunceli yoluna katliam tuzağı yerleştirmişler Tunceli yoluna katliam tuzağı yerleştirmişler
Yukarı Çık

Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Erzincan Üniversitesi Toplumsal Duyarlı Gençlik Kulübü öğrencileri, kadına şiddetin geldiği boyutları...

Haberi Oku