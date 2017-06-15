İstanbul'da AVM'de bomba paniği

İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'ye yapılan bomba ihbarı nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı. AVM'ye giriş çıkışlar kapatıldı.Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Esenyurt'ta bir AVM'de bomba olduğuna dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler AVM içerisindeki vatandaşları boşaltarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlara ise panik olmamaları için yangın tatbikatı yapıldığı ve bu yüzden AVM'nin boşaltıldığı söylendi.