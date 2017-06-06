İstanbul Polisi, 5 bin polisle “Kurtkapanı” uygulaması başlattı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yönettiği operasyonla şehrin tüm giriş ve çıkışları kapatıldı.

İstanbul'da büyük operasyon

İstanbul Polisi, 5 bin polisle “Kurtkapanı” uygulaması başlattı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yönettiği operasyonla şehrin tüm giriş ve çıkışları kapatıldı. Operasyonda Deniz Polisi, Havacılık Şube ve Özel Harekat ekipleri de görev alıyor.Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor. "Kurt Kapanı-5" operasyonu kapsamında, saat 13.00'te başlayan denetim ve uygulamalar, saat 16.00'da sona erecek.