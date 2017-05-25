İstanbul'da FETÖ operasyonu, 10 gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik operasyon düzenledi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda sivil ekibinde destek verdiği öğrenildi. Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 19 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda yakalanan 10 şüpheli gözaltına alınarak Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürerken operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.